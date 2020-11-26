جورجيا تُسجل 3801 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الخميس تسجيل 3801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و39 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
98 ألفا و781 حالة ثبت تعافيهم من المرض و1124 آخرين توفوا جراء إصابتهم بالفيروس".
وذكر المركز الوطني للصحة العامة ومكافحة الأمراض - في تقرير أوردته صحيفة (جورجيا توداي) - "إجمالي عدد إصابات كورونا ارتفع إلى 118 ألفا و690 حالة منذ بدء تفشي الوباء، من بينهم
الفترة الراهنة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشيات والفنادق المخصصة لاستقبال مرضى كورونا يبلغ 6145 شخصً، في حين يخضع 2071 شخص قيد الحجر الصحي في
وأضاف التقرير أن عدد الحالات النشطة في جورجيا الآن يبلغ 18685 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر من العام الماضي في مدينة ووهان الصينية؛ لينتشر بعدها بكافة أنحاء العالم.
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