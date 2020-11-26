السعودية تُسجل 322 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 356389 حالة.



وأفادت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - بأنه تم تسجيل 428 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 345215 حالة، مشيرة إلى تسجيل 15 حالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 5840 حالة.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن

التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.