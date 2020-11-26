السودان يجلي رعاياه الموجودين في تيجراي

أجلى السودان رعاياه الموجودين في إقليم تيجراي الإثيوبي العالقين هناك. وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، وصول المواطنين السودانيين إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك إثر التعاون مع مكتب الأمم المتحدة، والسلطات الإثيوبية، معربة عن شكرها للأمم المتحدة «مكتب المنسق المقيم» والسلطات الإثيوبية على تسهيل إجراءات الإجلاء.



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