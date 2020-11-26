الشيخ خليفة بن زايد: اتفاق السلام مع إسرائيل يدعم أمن واستقرار المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن اتفاق السلام الذي أبرمته بلاده مع إسرائيل، يمثل رافدًا من روافد السلام، ويدعم أمن واستقرار شعوب المنطقة.

وأوضح رئيس دولة الإمارات: أن ”الأهمية الإستراتيجية لمنطقتنا جعلت أمنها واستقرارها جزءًا من الأمن والاستقرار الدوليين، وكان علينا أن نكيّف دائمًا سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار“.

وأضاف الشيخ خليفة بن زايد، في كلمة له، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، نشرتها وكالة أنباء الإمارات ”وام“: أنه ”في هذا السياق جاء (الاتفاق الإبراهيمي) رافدًا من روافد السلام يدعم طموحات شعوب المنطقة، لتحقيق الرخاء والتقدم“.

وفي ملف مواجهة الإمارات لفيروس ”كورونا“، قال رئيس دولة الإمارات: ”منذ شهر فبراير الماضي، نواجه مع العالم بأسره جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها.. لقد غيّرت الجائحة كل شيء في حياة البشر وأوضاع الدول وبدلت أولويات الحكومات، وتسببت بجمود الاقتصاد العالمي، وكان أداء دولتنا في مواجهة الجائحة نموذجيًا وفي مستوى تقدمها، ومكانتها، وقدرتها على الإنجاز“.

وأردف قائلًا: ”نعم كان أداؤنا في مواجهة الجائحة نموذجيًا، ومحل تقدير منظمة الصحة العالمية، واحترام دول العالم.. لكن الجائحة لم تنته.. سنواصل عملنا في مكافحة الوباء كما يجب.. ومثل كل الأزمات الكبرى، تنطوي أزمة كورونا على فرص يمكن البناء عليها“.

وختم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كلمته بالقول: ”أعددنا للأمر عدته.. وأعدنا هيكلة الحكومة لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات، وأسرع في اتخاذ القرارات، وأقدر على اغتنام الفرص“.