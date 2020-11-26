“إيبيريا” للطيران تستأنف رحلاتها بين المغرب وإسبانيا الأسبوع المقبل

بعد أشهر من السماح للرحلات الجوية، عقب الإغلاق، الذي فرض بسبب جائحة كورونا، بات المغرب يتجه نحو فتح أجوائه تدريجيا، للسماح بشركات طيران جديدة باستعادة نشاطها في المغرب.

وفي السياق ذاته، قالت سفارة إسبانيا في الرباط إن شركة طيران “إيبيريا”، ستستأنف رحلاتها بين مدريد، والدارالبيضاء، ابتداء من 2 دجنبر 2020.

ويسمح المغرب لحاملي جوازات السفر الأجنبية بالسفر، فيما يتطلب سفر المغاربة رخصة استثنائية من طرف السلطات المحلية.

ويأتي توسيع الزحلات الجوية الرابطة بين إسبانيا، والمغرب، على الرغم من اتخاذ إسبانيا، ابتداء من الأسبوع الجاري، لقرار تشديد الإجراءات على القادمين من المغرب، بفرض توفرهم على اختبار يثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد.