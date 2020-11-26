بينهم عسكريون وطيارون وأئمة.. القضاء التركي يقر السجن المؤبد على مئات المشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة

أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس، أحكاما بالسجن المؤبد على نحو 337 شخصا، بينهم قادة في الجيش، وطيارون متهمون بقيادة، وتنفيذ محاولة انقلاب في عام 2016 من قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة أصدرت 79 حكما بالمؤبد على أربعة مدنيين، وصفوا بأنهم “أئمة مدنيون” في منظمة الداعية المعارض، المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، وقيل إنهم حضروا، ودبروا انقلابا في قاعدة أكينجي الجوية قرب أنقرة.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن المشدد مدى الحياة على 25 عسكريا، معظمهم طيارون سابقون لمقاتلات “إف-16” في القاعدة المذكورة، بتهمة تنفيذ غارات على مؤسسات رسمية في أنقرة، في يوم الانقلاب، ومحاولة اغتيال الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وإجمالا، مثل أمام القضاء 475 شخصا، 365 منهم قيد الحبس، بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، التي أودت بأرواح أكثر من 250 شخصا، وخمسة متهمين آخرين غيابيا.

وقُتل أكثر من 250 شخصا في محاولة للإطاحة بالحكومة، في 15 يوليوز 2016، عندما استولى جنود على طائرات حربية، وأخرى هليكوبتر، ودبابات، وسعوا إلى السيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية.