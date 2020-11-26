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شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون يوجهون رسالة شديدة اللهجة للعميل المصري حسام بهجت ونجاد البردعي والان مع التفاصيل
الخميس 26 نوفمبر 2020
وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة الي الناشط المصري حسام بهجت والعميل المصري المختذل نجاد البردعي.
وقال النشطاء "يا أستاذ نجاد ياللي بتقول علي نفسك محامي وبتقول قانون..هو الكلام اللي تقولت بيه في نيابه امن الدولة العليا في الفيس بوك صح ولا القانون يعاقبك عليه..عمر ما حصل أن فيه محامي طلع وانتقد المعامله هناك..لكن طبعا فخامتك عايز تتعامل معامله روؤساء الدول فعشان كدا طالع تقول الكلام ده "
وأضاف النشطاء " طبعا احنا عارفين آن جاسر عبد الرازق والمبادرة ولا يفرقوا معاك في حاجه..لكن رادر الخيانه جواك وشيطان الدولارات هادوك أن كان ممكن يكون فيه مصلحه وسبوبه في إنك ممكن تطلع تتحشر في موضوع ده وترجع تهل علينا تاني بطلعتك الغير البهيه".
وأستكمل النشطاء "وبالنسبة للرينبو حسام بهجت احنا بنحاول نقدر حمقتك علئ المبادره..علشان دي بتعتبرها بنتك اللي من خلالها عايز تدخل أفكار شاذه المجتمع مصري عنك وعن اشباهك..يا مستر رينبو ما تطلع تعيش في اي بلد بتعتبر أفكارك دي حاجه عاديه ياعم احنا مش قابلنها ولا عايزن نشوف عينتك".
وتابع النشطاء "طبعا احنا عارفين إنك متقدرش تعمل كدا لان مرتبك بيجي من بره قصاد محاولاتك الحقيره لزرع الأفكار دي في مصر..ولكن هيهات أيها الرينبو فمصيرك ومصير أمثالك الي مزبالة التاريخ ".
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