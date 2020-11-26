اعلن الأمن الوطني، الخميس، عن ضبط متفجرات تحوي 700 كغم من الـ C4 غرب بغداد. وقال الأمن الوطني في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم ضبط في غرب بغداد كدس متفجرات يحوي على 700 كغم من مادة ال C4"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الوطني يعلن ضبط متفجرات تحوي 700 كغم من الـ C4 غرب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.