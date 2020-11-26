وبحسب آخر الأرقام الرسمية حصد فيروس كورونا أرواح 46689 شخصا في إيران حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 908346. وقالت وزارة الصحة اليوم الخميس، إن 5849 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.



هذا وارتفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 633275 شخصا. هذا وارتفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 633275 شخصا. وأعلنت الوزارة أن كافة الأقاليم الإيرانية الـ 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي.

كانت هذه تفاصيل خبر جارة للعراق تسجل 480 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ونحو 14 ألف إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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