إيران تحارب النازحين السوريين بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

تحولت مخيمات اللاجئين السوريين إلى كوارث إنسانية وبؤرة لتفشي وباء كورونا بعد احتلال منازلهم من قبل المليشيات الإيرانية.

مليشيات إيران تتوغل في مدن ريف إدلب



نازحو مخيم "الفقراء لله" بريف إدلب يعانون الأمرين نتيجة عدم توافر وسائل الوقاية ما أدى إلى زيادة الأعداد المصابه بكورونا داخله وفقدان السيطرة على الوضع الصحي نتيجة افتقار للخدمات الأساسية من مياه وشبكات الصرف الصحي.

إرهاب إيران بالدليل المشهود

المصادر الرسمية أعلنت عن وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين في شمال غرب سوريا، نتيجة إصابتهم بالفيروس.