السيسي يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.



وأشاد السيسي، خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وأكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 والكويت 2035، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحفي اليوم، بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس المصري رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

كما أكد وزير الخارجية الكويتي أن مصر دائماً ما كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير في كل محيطها الإقليمي، خاصةً لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها، معرباً عن التقدير لدور مصر التاريخي تجاه دولة الكويت، وهو الدور الممتد حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي جنباً إلى جنب مع أشقائهم الكويتيين.