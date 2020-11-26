جبهة شباب الصحفيين المصريين تشن هجوماً حاداً على الخائن المصري "جمال عيد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن الخائن المصري جمال عيد المتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية عندة عشم بزيادة حبتين أن التغييرات إللي في أمريكا ممكن تعود عليه بشوية دولارات زيادة أو دخول بنتة جامعة مجاني إللي بتدرس هناك وطبعا مش عارفين على حساب مين.. مؤكدة الجبهة علي ان عيد بدأ يهل علينا تاني بطلعتة الغير بهية بشغلة بالعالم الافتراضي المسمي مواقع التواصل الاجتماعي وعمال ينعق ويكذب فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: أنسي يا مستر جمال إنك ترجع تعيش تاني حالة اللادولة إللي عجبتك في الفترة اللي بعد يناير دي تاني..طبعا كنت خلالها مبسوط ومبرطع وراكب أحدث عربيات والفلوس كانت زي الأرز معاك وطبعا يا جمال لا يفرق معاك خراب مصر.المهم حسابك البنكي عامل أية.

وتساءلت الجبهة: لماذا جهات التحقيق صامتة عن هذا الخائن الساعي لخراب الاوطان العربية.. ومنفذ التعليمات الاستخباراتية وعبد الدولار واليورو والشيكل.. ونطالب بالتحقيق معة في مصادر دخلة .كما نناشد كل من تقول علية هذا الإرهابي أن يتقدم ببلاغات للنيابة العامة ضدة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن.