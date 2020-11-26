شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان والإمارات توقعان اتفاقية دفاع لمواجهة العدوان التركي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

هاجر عامر

نشر موقع UAE Voice أنه في إطار زيارة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة عمل تستغرق يومين منتصف نوفمبر ، بحث الجانبان الإماراتي واليوناني علاقات الصداقة والتعاون المتبادل وسبل تعزيزها وتطوير جوانبها والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ، بما في ذلك قطاع الصحة بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والنفط.



وذكر الموقع انه قام بالتواصل مع كبار الشخصيات والمحللين والصحفيين اليونانيين للتعرف على وجهات نظرهم في تلك الزيارة ، ومن بينهم: السيد أندرياس ماونتزورولياس وهو صحفي ورئيس تحرير الموقع اليونانيhttp://pentapostagma.gr. بالإضافة إلى ذلك ، فهو محلل دفاعي ومحلل جيوسياسي.

شراكة مثمرة

.قال أندرياس ماونتزورولياس ، "في محاولة للوقوف في وجه خصمهما المشترك ، ربطت اليونان والإمارات العربية المتحدة السياسة الخارجية ووقعوا اتفاقية الدفاع ضد تركيا".

التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ، في زيارة لأبوظبي ، مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. وقالت وزارة الخارجية اليونانية في تغريدة إنهما وقعا "شراكة استراتيجية و اتفاقية بشأن السياسة الخارجية المشتركة والتعاون الدفاعي". وأضافت أن "العلاقات أعمق وتصل إلى مستوى استراتيجي بهدف تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين".

وفي بيان مشترك ، أدان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ميتسوتاكيس انتهاكات تركيا لسيادة اليونان والتمسك بالحقوق السيادية لليونان وقبرص. كما شجبوا السلوك العدواني العام لتركيا في الشرق الأوسط. وكذلك جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب القوقاز ، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وفي هذا السياق ، دعت الحكومتان تركيا إلى الالتزام بالقانون الدولي والوقف الفوري لجميع الأعمال غير القانونية والاستفزازية ، حسب قول الزعيمين.

أهمية مثل هذا التحالف

أضافوا أن "اليونان والإمارات تؤكدان التزامهما الراسخ بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كأساس للسلام والأمن وعلاقات الجوار الطيبة والحل السلمي للمشاكل لجميع دول المنطقة".

وأكدت الحكومتان التزامهما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، تتفق اليونان والإمارات على القيمة المضافة لزيادة تعزيز التعاون بينهما. وذلك في إطار الآليات الإقليمية والمتعددة الأطراف.

وأضاف السيد أندرياس مونتزورولياس" أن اليونان حليف أوروبي مهم للإمارات. حيث أنه في الآونة الأخيرة ، تلاقت مصالحهم حول قضية السياسة الخارجية لتركيا في المنطقة. في ليبيا ، تدعم الإمارات أيضًا الجيش الوطني الليبي ضد حليف تركيا ، حكومة الوفاق الوطني. في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، تجري تركيا حاليًا عمليات تنقيب عن الطاقة فيما تقول اليونان وقبرص إنها مياههما الإقليمية"

لاتعد الصداقة الإماراتية اليونانية شئ جديد. ففي مايو أصدرت اليونان والإمارات وقبرص ومصر وفرنسا بيانًا مشتركًا يدين استكشاف تركيا للطاقة في شرق البحر المتوسط. وردت تركيا بتسمية هذه البلدان بـ "تحالف الشر".

اليونان والإمارات توقعان فقرة للدفاع المشترك

ذكرت الصحيفة أيضا أنه بحسب مصادر مطلعة فإن الجانبين ملتزمان بالمساهمة في الدفاع والحفاظ على الأمن والسيادة. وكذلك الوحدة والحماية والاستقلال الإقليمي لليونان والإمارات العربية المتحدة ، إلى أقصى حد ممكن وحيثما يكون ذلك ممكنًا عمليًا.

كما ذكر موقع إخباري يوناني، بينتابوستاجما، أن مصدر مطلع قال إن "الجانبين (الإمارات واليونان) ملتزمان . وسوف يساهمون في الدفاع والحفاظ على الأمن والسيادة. إلى جانب الوحدة والحماية والاستقلال الإقليمي لليونان والإمارات. وسيكون هذا إلى أقصى حد ممكن وحيثما يكون ذلك ممكنًا عمليًا ".

تم التأكيد على أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، لم تدخل اليونان في اتفاقيات ثنائية ذات طبيعة مماثلة.

سيكون تنفيذ الاتفاقية تحت مراقبة اللجان المشتركة.وذلك بهدف تبادل المعلومات السرية وتمركز القوات العسكرية لدولة ما في أراضي دولة أخرى.