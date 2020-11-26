فرنسا تتهم بريطانيا بالتباطؤ في محادثات بريكست

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وذكر لو دريان في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية أمس أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ما زالا متباعدين للغاية، وأضاف «تواصل المملكة المتحدة إطالة أمد المناقشات حول القضايا الجانبية وتتلاعب بالتقويم. لن نترك الجدول الزمني يتقدم على المحتوى في الأسبقية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمام لجنة برلمانية في باريس «إن بريطانيا تماطل في المناقشات بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، ونتيجة المحادثات لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير»، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.وذكر لو دريان في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية أمس أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ما زالا متباعدين للغاية، وأضاف «تواصل المملكة المتحدة إطالة أمد المناقشات حول القضايا الجانبية وتتلاعب بالتقويم. لن نترك الجدول الزمني يتقدم على المحتوى في الأسبقية».

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