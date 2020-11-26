شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يعطل المدارس في تسع محافظات مصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”

أدت حالة الطقس السيئ، التي تشهدها مصر، والتي من المتوقع أن تستمر، حتى الجمعة، إلى تعطيل الدراسة في 9 محافظات، و4 جامعات مصرية، إثر سقوط أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة، خلال اليومين الماضيين. وشملت هذه المحافظات، القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومطروح، ودمياط، والدقهلية، فيما قامت محافظة الإسكندرية بتعطيل العمل في عدد من المصالح الحكومية، عدا تلك التي يرتبط عملها بالتعامل مع الأمطار وحالة الطقس. ويشهد عدد من المحافظات، منذ أيام، منخفضاً جوياً، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار سقوط الأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح شديدة، حتى الجمعة. ووجهت وزارة التنمية المحلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات بالمحافظات، التي تشهد موجة التقلبات الجوية، باستمرار المتابعة على مدار اليوم، مع ضرورة وجود المعدات الخاصة بالأمطار، والأطقم العاملة عليها، في حالة جاهزية لسرعة سحب تراكمات المياه من الشوارع. كما تابعت غرفة عمليات الوزارة، على مدار اليوم، جهود المحافظات في التعامل، مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة. وفي السياق، قامت الأجهزة التنفيذية في المحافظات، بعمليات شاملة لتنظيف آثار سقوط الأمطار، مثل سحب المياه، وإعادة تنظيف الشوارع، في ظل التزامها برفع حالة الاستعداد القصوى، لمواجهة تساقط الأمطار. وطالبت الأجهزة التنفيذية المواطنين المصريين، في المحافظات الساحلية، بتوخي الحذر، وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى. وأكدت الهيئة العامة للإرصاد الجوية في مصر، أن عدداً من المحافظات الشمالية تشهد أمطاراً رعدية غزيرة. ودعت المواطنين المصريين، على لسان مسؤولين بها، إلى ارتداء الملابس الشتوية، خاصة مع بدء انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسط توقعات بعدم حدوث ارتفاع جديد في درجات الحرارة.