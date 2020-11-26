شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تكشف خطة حملة "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كريم عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في إطار حرص التنسيقية علي تأكيد الدور الوطني لكل من ضحي بالغالي والنفيس من أجل مصر والشعب المصري أطلقنا مبادرة "علي راسنا" بالتزامن مع أعياد الطفولة، مضيفا أن المبادرة تقوم علي تكريم أسر الشهداء والاحتفاء بهم تقديرا لدور أبائهم الأبطال وللتأكيد أيضا علي أننا لن ننسي من ضحوا بحياتهم من أجل قسمهم بالحفاظ علي وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف كريم عبد العاطى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قاموا بترتيب وتنسيق فاعليات التكريم في العديد من محافظات الجمهورية مع تنفيذ بعض منها وأنه تم تسليم الأسر درع التكريم بالاضافة الي هدايا لأبناء الشهداء، متابعا: "وتعبير حقيقي عن امتناننا لمن فقدوا أرواحهم دفاعا عنا ونقول لذويهم أن تضحيات ابائهم علي راسنا".

ولفت المهندس كريم عبد العاطي المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن اللجان النوعية داخل التنسيقية تعمل علي إخراج تصورات للمرحلة المستقبلية من المبادرة وذلك عبر توسيع قاعدة القطاعات المستهدفة داخلها. وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة.

ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عددا من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن. وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديرا لتضحيات آبائهم الأبطال.