شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات السيسى..1.6 مليار جنيه لخدمة المجتمع و 6 مليارات لتجديد المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاعت الدولة أن تنتهى من تنفيذ نحو (14762) مشروعا، وذلك فى الفترة منذ تولى الرئيس وحتى 2020/6/30، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو ( 2207.3 ) مليار جنيه، ففى مجال البر وخدمة المجتمع من إنفاق 1.6 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية بواقع الإعانات النقدية والمساعدات العينية وشروط الواقفين وزيادة القرض الحسن، كما تم استحداث صکوك الأضاحى حيث لم تكن موجودة عام 2014.

كما شهدت وزارة الأوقاف نقلة نوعية فى قطاع التكافل والوقف التعليمي وغيره، تم إنفاق 100 مليون جنيه لـ " سكن كريم " من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، 50 مليون جنيه لحساب صندوق الوقف التعليمى، 20 مليون جنيه لمبادرة “نور حياة " للإبصار، و50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيرت جراء ظروف انتشار فيروس كورونا.

ونجحت وزارة الأوقاف فى توصيل صوت مصر الوسطى للعالم كله ونشر الفكر المستنير وتحقيق نقلة نوعية فى جميع المجالات الدعوية والتنموية ومنذ أوائل عام 2014 أدركت أنها بصدد الاضطلاع فى مواجهة الفكر المتطرف داخلياً وخارجياً لاسيما فى ظل إعادة مؤسسة الدولة المصرية التي غرس بذورها من جديد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولاها رعايته واهتمامه ودعمه، حيث قام القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بإنشاء 303 مدرسة علمية وعقد 12962 ملتقى فكرياً وكذلك إنشاء 1200 مدرسة قرآنية هذا بجانب تسيير نحو 3162 قافلة دعوية بالمناطق النائية والحدودية فضلا عن ضم 2595 محفظا بالمكافأة أو تطوعاً بالإضافة إلى إنشاء نحو 15026 فصلا لمحو الأمية.

ووصل إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد أكثر من 6 مليار جنيه، كما تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203 مسجدا ما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله ( عز وجل ) مبنی ومعنی، وعقد 8 مؤتمرات دولية خلال الفترة من 2014 حتى 2019، رعاية أكثر من 400 طالب وافد على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنوية، وعقد 5 مسابقات عالمية للقرآن الكريم خلال الفترة من 2015 حتى 2019 .