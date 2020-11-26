شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الرئيس.. تأسيس صندوق تحيا مصر لتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية والدعم الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة البلاد في 2014 وحتى الآن، شهدنا طفرة حقيقة في حجم المشروعات القومية، حيث استطاعت الدولة أن تنتهى من تنفيذ نحو (14762) مشروعا، وذلك منذ تولى الرئيس وحتى 2020/6/30، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو ( 2207.3 ) مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو ( 4164 ) مشروعة بتكلفة تقديرية تبلغ ( 2569.8 ) مليار جنيه مصرى.

ولعل صندوق تحيا مصر الذي تأسس لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الاجتماعية التى تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين، مثل علاج فيروس سى على سبيل المثال وليس الحصر، فقد تم تأسيسه بمبادرة من رئيس الجمهورية بهدف نشر روح التعاون والمشاركة بين أبناء الوطن وبالقرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2014، والذى تم تعديله بالقرار رقم 84 لسنة 2015.

ويقدم الصندوق نشاطه من خلال 6 محاور هى الرعاية الصحية والدعم الاجتماعى والتنمية العمرانية والتمكين الاقتصادى ودعم التعليم والتدريب ومواجهة الكوارث والأزمات، ومن خلال هذه المحاور قام الصندوق خلال 6 سنوات مجموعة متكاملة من المشروعات، أهمها مشروع رفع كفاءة المنازل المتدهورة بالقرى ومبادرة وبشائر الخير ومحافظة الإسكندرية ومشروعات تنمية نصر النوبة وغيرها.