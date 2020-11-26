شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الرئيس.. تعرف على المشروعات القومية بقطاع الزراعة فى عهد السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرزت الدولة المصرية تقدما ملحوظا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يستهدف دعم دور القطاع الخاص فى التنمية، ففى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاعت الدولة المصرية أن تنتهى من تنفيذ نحو ( 14762 ) مشروعاً ، وذلك فى الفترة منذ 2020/6/30، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو ( 2207.3 ) مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو ( 4164 ) مشروعة بتكلفة تقديرية تبلغ ( 2569.8) مليار جنيه مصرى.

وعلى سبيل المثال فى قطاع الزراعة، منذ 2014 وحتى الآن، شهدنا العديد من الإنجازات فى ملف الزراعة على وجه التحديد، وهذا القطاع الحيوى الذى يمثل عنصر هام فى تحقيق النهضة الزراعية، سواء من خلال مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، مشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح فى طليعة الإنجازات، وبلغت إجمالى مشاريع الزراعة فى القطاعات المختلفة 224 مشروعًا.

كما تم عمل بنك معلومات عن الأراضى لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها، كما تم مشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بعد، وإنشاء ثلاجة لحفظ التقاوى واهتمت محصول القمح فى المرتبة الأولي، كما تم إنشاء مينى لحفظ الأصول الوراثية للأرز، وإنشاء مخزن لتقاوى الذرة وخلال هذه الفترة تم شراء 20 سطارة لزراعة القمح على المصاطب و6 كومباین لحصاد القمح بهدف خدمة 1600 فدان سنويا والتسهيل على الفلاح.

وفى مجال القطن، تم إنتاج سلالة حديثة من القطن وتطوير المعالج وإنتاج التقاوى المسجلة للحفاظ على الإنتاجية المصرية، وفيما يخص الحاصلات البستانية، تم إنتاج وإدخال الجوجوبا كنوع جديد لإنتاج الطاقة والزيوت، واستنباط أنواع جديدة من الطماطم تتحمل الظروف البيئية المصرية، وتحسين إنتاجية الخرشوف المصرى وتطوير إنتاجية اليقطين والبرتقال المصرى بهدف زيادة المحاصيل البستانية وتحسين جودتها وفتح آفاق جديدة للتصدير وفى سبيل ذلك دعمت الدولة مشروع التنمية الريفية وتوفير شتلات النخيل وتقاوى البطاطس والأسمدة والمخصبات.

وفيما يخص مجال الهندسة الزراعية، تم تطوير الصوامع الأفقية والميكنة الزراعية ومعدات النقل بهدف تسهيل عملية استصلاح الأراضى وتقليل التكاليف على المزارعين وتسهيل عملية توريد الحبوب، كما تم تطوير معمل مراقبة المتبقيات بشراء و اجهزة التحليل المتبقيات

ويشمل مشروع1.5 مليون فدان 13 منطقة فى 8 محافظات، تقع فى صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادى الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق. وتم الانتهاء من طرح أراضى المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لصغار المزارعين والمستثمرين، على أن يتم الانتهاء من طرح کامل أراضى المشروع بالكامل نهاية عام 2019.

وفى فبراير 2016 أصدر الرئيس قرار بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس، القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضى من واضعى اليد، مبديًا استعداد الدولة التحرير عقود بيع الأراضى التى أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة فى إزالة وتقنين العديد من الأراضى سواء أراضى بناء أو أراض زراعية.

وتدشين مبادرة القرية المنتجة، الصادرات الزراعية، مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، المشروع القومى للصوامع، حيث صدر قرار جمهورى بإنشاء 50 صومعة معدنية داخل مصر تنفذ على عدة مراحل سعة كل منها 30 ألف طن بتخزين الأقماح المحلية، ويهدف المشروع إلى القضاء على الفاقد الكمى والنوعى للحبوب والناتج عن تخزينها فى الشون المفتوحة والذى يصل نسبته إلى 10 % مما يكبد الدولة خسائر كبيرة، وتم انشاء مركز للزراعة التعاقدية.

وهناك طفرة حقيقة فى مجال الاستزراع السمكي، بداية من افتتاح مشروع الاستزراع السمكى التابع للهيئة العامة لقناة السويس، ومشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكى بشرق بورسعيد، وتم زيادة الإنتاج من الأسماك بنسبة 12%.، فضلاً عن إنشاء مشروع التنمية الريفية المستدامة بمطروح لتحسين دخل 95 أسرة واستصلاح 60 فدانا فى بطون الوديان.

وفيما يخص قطاع الثروة الحيوانية، تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو، والبدء فى تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية فى مصر، كما تم تطوير إنتاج اللقاحات البيطرية، وتم إنشاء محطة للإنتاج الحيوانى وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية، ودعمت الدولة برامج التحصين الماشية ضد الأمراض المعدية.

إلى جانب حزمة من المشروعات تمثلت فى المشروع القومى لتبطين وتغطية الترع والمصارف والمجارى المائية بجميع المحافظات، توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شمال وجنوب سيناء، انشاء 13 تجمع زراعى بمحافظتى شمال وجنوب، تطوير وتطهير البحيرات الشمالية، تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتى المنيا والفيوم.