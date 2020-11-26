شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الحوار للتنمية تطالب مجلس الأمن ‏بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، لجنة الجزاءات فى ‏مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى وضع جماعة الحوثى فى اليمن على ‏قوائم الكيانات الإرهابية، مع توقيع العقوبات على ما يرتبط بهما من أفراد ‏وجماعات ومؤسسات وكيانات إرهابية، على غرار تنظيم ‏داعش عملا بالفقرة 68 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لسنة 2017.‏

وقالت المؤسسة فى بيان لها اليوم، إن هجمات الحوثيين الإرهابية ضد ‏المدنيين فى اليمن أو ضد أراضي المملكة العربية السعودية تهدد الحق فى ‏الحياة وتوقع مئات الضحايا، كما قامت بجرائم عديدة ضد الشعب اليمنى ‏تتساوى فى فداحتها مع ما ارتكبه تنظيم داعش فى العراق وسوريا قبل ‏هزيمته، مضيفة أن: "جماعة الحوثى الإرهابية قد شنت هجوما إرهابيا استهدف محطة ‏توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة ‏غرب ‏المملكة بصاروخ، ما أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود وتسبب فى ‏خسائر مادية".

واعتبرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان هذا العمل الإرهابي ‏والتخريبي دليلا واضحاً على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى ‏تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة فى وجود قوى إقليمية ‏تمدهم بالمال والسلاح.

‏وحذرت المؤسسة من أن التراخى فى التعامل مع تلك الجماعة أوصل ‏اليمن إلى مرحلة الخطر مع تفاقم الأزمة الإنسانية وازدياد عدد المشردين ‏جراء الحرب الأهلية المشتعلة طوال 9 سنوات متواصلة فى اليمن.

‏وأكدت المؤسسة على خطورة ممارسات جماعة الحوثى على حالة حقوق ‏الإنسان فى المنطقة، وأن جرائمها الإرهابية تطال المدنيين داخل وخارج ‏اليمن وهو الأمر الذى يتطلب تحركا عاجلا من الآليات الأممية لإدارجها ‏فى قوائم الجماعات الإرهابية وملاحقة مصادر تمويلها وثروات عناصرها ‏وتجفيف منابع إمدادها بالمال والسلاح. ‏