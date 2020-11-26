حملات لمواجهة انتشار الـ"توك توك" بشوارع الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمتابعة الميدانية بالديوان العام، بتكثيف الحملات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق؛ لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير.

وتمكنت وحدة مرور الزقازيق، بالتنسيق من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام من ضبط 16 توك توك مخالف، جرى التحفظ عليها.