ماكرون: فرنسا تقف إلى جانب لبنان.. ويجب تنفيذ الإصلاحات لتخطي الأزمات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه، مشيرًا إلى أن فرنسا تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين كافة من أجل عقد مؤتمر دولي يستهدف دعم الشعب اللبناني.



جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى نظيره اللبناني ميشال عون، مهنئًا إياه بمناسبة العيد الـ 77 لاستقلال البلاد.



وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان اليوم - أن ماكرون شدد في رسالته على أن الأزمة متعددة الجوانب التي يجتازها لبنان، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، تستدعي اتخاذ تدابير إصلاحية قوية.



وقال الرئيس الفرنسي إن الحلول للأزمات اللبنانية معروفة وتتمثل في وجوب المضي

قدما في "خريطة الطريق" التي سبق والتزمت بها جميع الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر الماضي ووضعها موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن خريطة الطريق تجيب في آن معا على متطلبات أصدقاء لبنان الصادقين، وتطلعات الشعب اللبناني.



وحث ماكرون، الرئيس اللبناني على دعوة كافة القوى السياسية في بلاده أن تضع جانبا مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني.