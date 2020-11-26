العراق يُسجل 2483 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم /الخميس/ ألفين و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن بيان أصدرته الوزارة القول إنه جرى تسجيل 2322 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 474 ألفًا و376 حالة.



وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 544

ألفًا و670 حالة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 12 ألفا و125 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل انخفاض كبير في إصابات كورونا، مشيرة إلى أنها حققت نجاحا كبيرا بزيادة عدد الفحوصات فوق الـ 30 ألف فحص يوميا

لتشخيص فايروس كورونا بعد زيادة عدد المختبرات.



وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن نسبة الحالات الموجبة للإصابة بفيروس كورونا من عدد الفحوصات تمثل ( ٨ ٪؜ ) بعد ان كانت (٢٢٪؜) في الاشهر السابقة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.