للمرة الأولى.. إسرائيل تتخطى حاجز ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة أكثر من ألف شخص بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.



كما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية - حسبما نقلت عنها صحيفة (يديعوت إحرنوت) الإسرائيلية - تسجيل ألف و69 حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا،

من بين أكثر من 60 ألف اختبار لفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يجرى تسجيلها منذ 21 أكتوبر الماضي. فيما توقف معدل الإصابة بالفيروس في إسرائيل عند 1.8%، بإجمالي حالات وفاة ألفين و826 حالة.



وأشارت الصحيفة إلى أن 510 مرضى بفيروس كورونا موجودين في المستشفيات في جميع أنحاء إسرائيل، من بينهم 282 مريضا في حالة خطرة و122 آخرين يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الصناعية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.