الجيش الروسي يختبر صاروخًا باليستيًا جديدًا بنجاح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن قوات الجيش الروسي اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًا جديدًا، تم إطلاقه من منطقة ساري شاجان في كازاخستان، وأصاب هدفه المُحدد.
أنباء /سبوتنيك/ الروسية، اليوم الخميس- إلى أن نظام الدفاع الصاروخي مُصمم للحماية من الهجمات الجوية والفضائية.
أشارت الدفاع الروسية -حسبما نقلته عنها وكالة
والصاروخي التابعة للقوات الجوية أجرى بنجاح تجربة إطلاق تجريبي اعتيادي لصاروخ جديد تابع لنظام الدفاع الصاروخي الروسي، في ميدان ساري شجان بجمهورية كازاخستان".
كما أضافت الوزارة أن: "فريق قتالي لقوات الدفاع الجوي
جدير بالذكر أن القوات الجوية الروسية أجرت في العام الماضي عملية إطلاق ناجحة لصاروخ اعتراضي جديد في ميدان اختبار ساري شجان.
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