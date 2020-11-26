نعت القوات المسلحة السودانية، الصادق المهدي، إمام الأنصار، ورئيس حزب "الأمة القومي"، مؤكدة أن المهدي يمثل إحدى ركائز الحكمة السودانية وداعية السلام والوفاق الوطني.
القومي.
وذكرت القوات المسلحة السودانية أن القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئاسة هيئة الأركان، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ينعون إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة
وأوضحت أن المهدي هو أحد حكماء الأمة السودانية ورموزها، والذي بذل حياته من أجل السلام والوفاق الوطني، وهو القدوة الحسنة في الممارسة الراشدة للسياسة، حيث ظل نبراسا للمحبة والخير في السودان.
سافر إليها في وقت سابق من الشهر الجاري، لتلقي العلاج جراء اصابته بفيروس كورونا.
وتوفى الإمام الصادق المهدي، فجر اليوم الخميس في الامارات، التي
وأعلن حزب الأمة القومي، وكيان الأنصار للسودانيين، أن جثمان المهدي، سيصل إلى السودان صباح غد الجمعة، ليواري الثرى في قبة الإمام المهدي، في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.
وأعلن مجلسا الوزراء والسيادة بالسودان، حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم الخميس، على وفاة الصادق المهدي، ونعاه المجلسان، ومختلف الطيف السياسي في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة السودانية تنعى الصادق المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.