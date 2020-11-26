بالفيديو: الأمطار تهطل على الكعبة المشرفة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 2:32 مساءً

نشرت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على “تويتر” فيديو لهطول الأمطار على الكعبة، مؤكدة أن الطائفين ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تقوم بتسهيل أداء الطائفين والمعتمرين لمناسكهم بكل يسر وسهولة، تزامنا مع هطول الأمطار، مشيرة إلى أنها كثفت جهودها في المسجد الحرام استعدادا لاستقبال هطول الأمطار.

ومن جانبها حذرت أمانة العاصمة المقدسة عبر “تويتر” من خطورة استخدام الهواتف المحمولة أثناء حدوث الرعد والبرق.