الصديقي تفقد والدها.. الموت حرمها من والديها في أقل من سنة

تعيش الفنانة منال الصديقي صدمة جراء وفاة والدها، أمس الأربعاء، بعد أقل من سنة من وفاة والدتها.
وعبرت منال الصديقي عن مشاعرها الحزينة، وما يخالج صدرها جراء فقدانها لوالديها، وكتبت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة جاء فيها: “أبي الحبيب في ذمتي الله، وراني غادي نحماق ومازالا جمرة ماما ما طفات وزادتها جمرة بابا”.
وكانت الصديقي قد اكتوت بنار فراق الموت، في آواخر يناير الماضي، حين وفاة والدتها.
وتلقت الصديقي التعازي، والمواساة من أصدقائها الفنانين عبر التعليقات على منشورها، داعين الله بالرحمة لوالديها، اللذين فقدتهما معا في أقل من سنة.
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