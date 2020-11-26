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شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: قيود مكافحة فيروس كورونا ستظل سارية حتى يناير على الأرجح والان مع التفاصيل
الخميس 26 نوفمبر 2020
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام البرلمان اليوم الخميس إن الإجراءات الصارمة التي تستهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا ستظل سارية حتى نهاية ديسمبر على الأقل وربما لفترة أطول.
وقالت ميركل "نظرا للعدد الكبير من الإصابات، نفترض أن القيود المفروضة قبل عيد الميلاد ستظل سارية حتى بداية يناير، بالتأكيد في معظم أنحاء ألمانيا".
وأضافت "للأسف لا نستطيع أن نعد بتخفيف القيود في عيد الميلاد ورأس السنة".
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