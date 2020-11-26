ولي عهد ابوظبي يشيد بجهود أدنوك في مواجهة كورونا

الخميس 26 نوفمبر 2020

أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول بدور أدنوك في مواجهة كورونا.



وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد ترأس اجتماع المجلس الأعلى للبترول افتراضياً هذا الأسبوع، وخلال الاجتماع أعلن المجلس عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.

وخلال الاجتماع، أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور أدنوك وموظفي الخطوط الأمامية في الاستجابة لجائحة كوفيد - 19 (كورونا المستجد) وجهودهم للحفاظ على استمرارية الأعمال.

كما تواصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن طريق الاتصال المرئي مع عدد من موظفي "أدنوك" الذين شاركوا في خط الدفاع الأول خلال مرحلة كورونا، وأثنى على إخلاصهم وتفانيهم في العمل، مشدداً على أن الكوادر البشرية هي أثمن ما يمتلكه الوطن.

كما التقى عبر الاتصال المرئي مع عدد من أعضاء "برنامج قيادات أدنوك الشابة"، مؤكداً أهمية تمكين وتطوير الطاقات الشابة في الإمارات وضمان تزويدهم بالمهارات اللازمة وصقلها لبناء حياة مهنية ناجحة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن خطط واستراتيجيات تطوير مختلف القطاعات الحيوية في الإمارات، خاصة قطاع النفط والغاز تحظى باهتمام ودعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مشيدا بجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتوسعة استثماراتها ونشاطاتها عبر استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي لضمان استمرارها في تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها.

وأشار إلى أهمية نجاح أدنوك في المحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية واستدامة أعمالها دون انقطاع أو توقف في عملياتها الأساسية ومواصلة تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق حاليا وانتشار جائحة "كوفيد ـ 19".

وأوضح أن اكتشاف "أدنوك" موارد نفط غير تقليدية في مناطق برية وزيادة الاحتياطي النفطي من الموارد التقليدية، يأتي نتيجة لجهودها الحثيثة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد الهيدروكربونية لصالح وخدمة الإمارات، حيث ستسهم الموارد الجديدة في تعزيز أمن الطاقة في الدولة وترسيخ مكانتها مورداً عالمياً أساسياً وموثوقاً لأجود أنواع النفط الخام.

كما أعرب عن تقدير المجلس الأعلى للبترول للتقدم المحرز في خطط أدنوك للتوسع في عمليات التكرير والبتروكيماويات، مشيراً إلى أنها ستلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد "كوفيد - 19"، إضافة إلى نهج أدنوك الذكي والمبتكر في التوسع في بناء الشراكات الاستراتيجية وخلق الفرص الاستثمارية المشتركة التي أدت إلى إنجاز الشركة لعدد من الاتفاقيات والصفقات المهمة.