

أطلقت شركة "فلاي دبي" اليوم الخميس أولى رحلاتها المنتظمة بين دبي وإسرائيل.

وأعلن أوفير جندلمان, المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، أن رئيس الوزراء "سيحضر هذا الصباح مراسم الاستقبال التي ستقام في مطار بن جوريون الدولي لأول رحلة تجارية لشركة طيران إماراتية".

وأضاف المتحدث، عبر حسابه على موقع تويتر، أن "هذه هي ثمار السلام"، وكتب: "أهلاً وسهلاً بالسياح الإماراتيين في إسرائيل! بيتنا بيتكم".

وكانت فلاي دبي أعلنت في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر الجاري أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 تشرين ثان/نوفمبر.

وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يومياً بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي وتل أبيب بن جوريون.



كانت هذه تفاصيل خبر فلاي دبي تبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى إسرائيل ونتنياهو في استقبال الرحلة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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