وزارة الصحة تعلن انخفاض في تسجيل حالات الإصابة بفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل انخفاضا كبيرا في تسجيل الحالات الموجبة للإصابة بفايروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنها "حققت نجاحا كبيرا بزيادة عدد الفحوصات فوق ال (٣٠٠٠٠) فحص يوميا لتشخيص فايروس كورونا بعد زيادة عدد المختبرات".
واضافتـ "تشير بيانات وزارة الصحة الى ان نسبة الحالات الموجبة للاصابة بفايروس كورونا من عدد الفحوصات تمثل ( ٨ ٪ ) بعد ان كانت (٢٢٪) في الاشهر السابقة".
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