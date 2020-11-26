الموقف الوبائي.. 2483 إصابة جديدة بكورونا و2322 حالة شفاء

اعلنت وزاررة الصحة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا ، مشيرة الى تسجيل 2483 إصابة جديدة بالفيروس وتماثل 2322 حالة الشفاء، فضلا عن تسجيل 39 حالة وفاة. يتبع..

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