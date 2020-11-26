القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شرطة أيرلندا الشمالية، الخميس، تحويلات مرورية، وأخلت بعض المناطق، بعد أن عثرت على 3 أجسام مشبوهة في قرية صغيرة.
وكتبت الشرطة على موقع "تويتر"، أنه "تم عمل التحويلات المرورية في طريقين بقرية ديرفوك وقرية ديريكيجان القريبة، على بعد 50 كيلومترا شمال بلفاست، بعد العثور على الأجسام المشبوهة".
ولم تكشف الشرطة عن ماهية تلك الأجسام، ولكنها وصفت الأمر بأنه "3 عمليات للاستنفار الأمني".
من جانبه، قال متحدث باسم دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية: "نعمل مع المجلس المحلي لتسهيل الأمور بالنسبة لعدد من سكان المنطقة الذين تم إخلاء منازلهم".
وتأتي الإنذارات الأمنية بعد 3 أسابيع من إجبار الشرطة على إخلاء مدرسة في مدينة ديري بشمال غرب البلاد، بعد العثور على طرد مشبوه، قالت الشرطة لاحقا إنه كان "خدعة متقنة".
كانت هذه تفاصيل خبر 3 أجسام مشبوهة بإيرلندا الشمالية.. تحويلات مرورية وإخلاء مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.