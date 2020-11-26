رسالة من مفتي مصر للجماهير قبل نهائي الأهلي والزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر مفتي مصر شوقي علام الفرق الرياضية وجمهورها من التعصب الذي قد يتسبب بأعمال شغب يستغلها البعض في تهديد أمن وسلامة البلاد.

وتأتي تصريحات علام، عشية مباراة فريقي الأهلي والزمالك، التي ستقام غدا الجمعة على استاد القاهرة، ضمن النهائي المرتقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

لقاءٌ أُطلق عليه إعلاميا اسم "نهائي القرن"، باعتباره الأول من نوعه لدوري الأبطال الأفريقي يجمع فريقين من دولة واحدة.

وبهذه المناسبة، قال مفتي مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في بيان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن "التعصب الرياضي يؤدي إلى إثارة الفرقة والبغضاء بين الناس، ويحيد بالرياضة عن أهدافها السامية من المنافسة الشريفة والتقارب وإسعاد الناس".

وأوضح أن "الإسلام حث على ممارسة الرياضة وبناء الجسد كونها تهذب الأخلاق، وتدعو إلى التسامح وعدم العصبية التي تعد "خلقا شيطانيا بغيضا".

وحذر المفتي لاعبي الفرق الرياضية ومشجعيها من الوقوع فيما وصفه "فتنة التعصب الأعمى" الذي يؤدي إلى الاحتقان.

ونبّه بأن التعصب "يتسبب في أعمال شغب قد يستغلها البعض في تهديد أمن وسلامة الوطن عن طريق توظيف حماسة بعض الجماهير ".



وقبيل لقاء القمة، دعا مفتي مصر، الجماهير أن تجعل من الرياضة مجالا وفرصة لنشر القيم والاعتدال والأخلاق الحسنة في المجتمع.

وأضاف: "كلما ابتعدنا بالرياضة عن التعصب وسوء الأخلاق كانت وسيلةً للتنافس الشريف والمحبة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، ويجعلنا نظهر بمظهر حضاري راق بين الأمم والشعوب".

وتتصدر المباراة المرتقبة حديث ناشطي منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وسط مناوشات بين جمهوري الفريقين تحيزا للفريق المفضل لكل منهما.

وفي الآونة الأخيرة، طرحت الحكومة مبادرة "نبذ للتعصب" من أجل الحفاظ على سلامة الجماهير المصرية وتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها.