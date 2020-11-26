نتنياهو يحذر من تبكير الانتخابات و"أزرق أبيض" يخيره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تبكير الانتخابات العامة، حال استمرار الخلافات مع حزب "أزرق أبيض".

وقال نتنياهو للصحفيين في مطار بن غوريون الدولي، اليوم الخميس: "عندما لا يتم احترام الاتفاقات من جانب حزب أزرق أبيض (بقيادة وزير الدفاع بيني جانتس) ، فلا شك أننا في طريقنا للانتخابات".

لكنه استدرك: "إذا رأينا نهجًا مختلفًا من أزرق أبيض باتجاه التعاون داخل الحكومة، فيمكننا مواصلة العمل معا".

وإذا لم يكن الأمر كذلك، يضيف نتنياهو "يمكن للجميع أن يفهموا أن هذا سيؤدي إلى انتخابات".

ووجه رئيس الوزراء اللوم إلى حزب "أزرق أبيض" في حال تم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات.

خلافات التناوب والميزانية

ومنذ عدة أسابيع، اشتعلت الخلافات ما بين نتنياهو وجانتس على خلفية عدم طرح الحكومة الميزانية العامة للمصادقة في الكنيست، وتشكيل الثاني لجنة تحقيق في قضية الغواصات.

وقال جانتس إن نتنياهو لا يلتزم بالاتفاق الذي أبرمه معه في مايو/أيار الماضي، والقاضي بتناوبهما على رئاسة الحكومة.

وفي بيان له اليوم، اتهم "أزرق أبيض" رئيس الوزراء، بأنه "المسؤول عن الانهيار الوشيك للحكومة".

وحذر من أنه "إذا لم توجد محاكمة ، فستكون هناك ميزانية"، مشيرًا بذلك إلى محاكمة نتنياهو بتهم الفساد.

وفي حال حل الكنيست فإن ذلك سيؤدي إلى الجولة الرابعة من الانتخابات في غضون عامين.

وكانت انتخابات عامة جرت في أبريل/نيسان ثم سبتمبر/أيلول 2019، ومن ثم في مارس/آذار الماضي.