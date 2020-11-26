أحكام بالسجن مدى الحياة على 27 شخصا في محاكمة كبيرة لمتهمين في محاولة الانقلاب في تركيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حكمت محكمة تركية الخميس على 27 شخصا معظمهم من الضباط والطيارين بالسجن مدى الحياة في ختام المحاكمة الرئيسية لمحاولة انقلاب التي وقعت في 2016 ضد الرئيس رجب طيب اردوغان.

وذكرت صحافية من وكالة فرانس برس أن هؤلاء الأشخاص أدينوا على وجه الخصوص بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري" و"محاولة اغتيال الرئيس" و"القتل العمد".