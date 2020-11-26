الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حكمت محكمة تركية الخميس على 27 شخصا معظمهم من الضباط والطيارين بالسجن مدى الحياة في ختام المحاكمة الرئيسية لمحاولة انقلاب التي وقعت في 2016 ضد الرئيس رجب طيب اردوغان.
وذكرت صحافية من وكالة فرانس برس أن هؤلاء الأشخاص أدينوا على وجه الخصوص بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري" و"محاولة اغتيال الرئيس" و"القتل العمد".
كانت هذه تفاصيل خبر أحكام بالسجن مدى الحياة على 27 شخصا في محاكمة كبيرة لمتهمين في محاولة الانقلاب في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.