شكرا لقرائتكم أحكام جماعية في تركيا.. موجة "مؤبد" تطال المئات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت محكمة تركية اليوم الخميس مئات الأحكام بالسجن المؤبد على نحو 500 شخص بينهم قادة في الجيش وطيارون متهمون بقيادة وتنفيذ محاولة انقلاب في 2016 من قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس بأن الأحكام طالت 337 شخصا في تلك القضية.

وهذه هي المحاكمة الرئيسية لمحاولة الانقلاب المزعوم، وتركزت على الوقائع التي جرت مساء الخامس عشر من تموز/يوليو 2016 في قاعدة أكينجي الجوية في أنقرة التي اعتبرت مقر قيادة العسكريين الانقلابيين.

وقد تم احتجاز رئيس الأركان ووزير الدفاع التركي الحالي خلوصي أكار وضباط آخرين رفيعي المستوى في هذه القاعدة قبل إطلاق سراحهم صباح 16 تموز/يوليو بعد فشل الانقلاب الذي أدى إلى سقوط 251 قتيلا وأكثر من ألفي جريح، بحسب ما تقول السلطات التركية.

محاولة إطاحة أردوغان

يشار إلى أن محاكمة 475 مشتبها به معظمهم من الجنود أو من طياري سلاح الجو بدأت في آب/أغسطس 2017 في أكبر قاعة محكمة في البلاد تم بناؤها خصيصا في مجمع سجن سينكان في محافظة أنقرة. وهم متهمون بالقتل ومحاولة قلب النظام الدستوري ومحاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.

بينما تعرضت تلك المحاكمات الجماعية والاعتقالات العشوائية، للعديد من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية.

من أمام مجمع سجن سينكان في محافظة أنقرة حيث تتم المحاكمات الجماعية (أرشيفية- فرانس برس)

وتنسب أنقرة محاولة إطاحة أردوغان إلى حليفه السابق الداعية عبد الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين عاما. لكن غولن الذي طلبت أنقرة مرارا بتسلمه، ينفي ذلك.

إلى ذلك، يحاكم غولن وكذلك عادل أوكسوز أستاذ الشريعة الذي تعتبره أنقرة قائد عمليات الانقلابيين وأربعة أشخاص آخرين غيابيا.

وكان أوكسوز أوقف في تركيا بعد ساعات قليلة من المحاولة الانقلابية ثم أفرج عنه في ظروف غامضة، قبل أن يختفي.

2500 حكم بالسجن مدى الحياة

يشار إلى أن عقوبة السجن مدى الحياة "المشددة" التي تقضي بفرض ظروف احتجاز أكثر صرامة، حلت محل عقوبة الإعدام التي ألغيت في 2004 في التشريعات التركية.

ومنذ الانقلاب الفاشل، تلاحق السلطات التركية بلا هوادة أنصار غولن وأطلقت حملة تطهير على نطاق غير مسبوق في التاريخ التركي الحديث.

وقد اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص وتم تسريح أكثر من 140 ألفا من وظائفهم أو أوقفوا عن العمل.

(أرشيفية- فرانس برس)

ولا تزال موجات الاعتقالات مستمرة حتى الآن مع أن وتيرتها تراجعت بعد خمس سنوات من محاولة الانقلاب.

فيما لا تزال محاكمات أخرى جارية مع عدد أكبر من المتهمين. ويحاكم أكثر من 520 شخصا في قضية تتعلق بنشاطات الحرس الرئاسي.

واستكملت 289 محاكمة على الأقل تتعلق بمحاولة الانقلاب بينما تتواصل 10 محاكمات أخرى. أدانت المحاكم حتى الآن 4154 مشتبهاً وأصدرت أحكاماً بالسجن مدى الحياة على أكثر من 2500 منهم، بحسب أرقام رسمية.