شكرا لقرائتكم خبر عن أحكام قاسية على 397 متهماً بمحاولة الانقلاب في تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة-أ.ف.ب قضت محكمة في أنقرة، الخميس، بالسجن مدى الحياة على 337 شخصاً من بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي، في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. من جهة أخرى، حكم على 60 شخصاً بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة، فيما بُرئ 75 على ما جاء في ملخص للحكم. وحوكم نحو 500 شخص في إطار هذه المحاكمة الكبيرة. واستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة الانقلاب للفتك بخصومه؛ إذ قيد حرية الصحافة، واعتقل العديد من المعارضين لحكمه، كما دعم قوانين لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

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