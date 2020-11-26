شكرا لقرائتكم خبر عن متى وكيف تتاح لقاحات «كورونا»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك-رويترز

يترقب العالم بفارغ الصبر اعتماد اللقاحات المعلنة والبدء في توزيعها. ونشرت شركة «فايزر» وشريكتها «بيونتيك» وشركة «مودرنا» بيانات تظهر أن اللقاحين اللذين تعمل الشركات الثلاث على إنتاجهما تبلغ نسبة فاعليتهما في الوقاية من الإصابة بمرض «كوفيد-19» حوالي 95 في المئة.

وذكر مختبر «أسترازينيكا» الذي يتعاون مع جامعة «أكسفورد»، هذا الأسبوع أن لقاحه قد تصل فاعليته إلى 90 في المئة.

وقالت الشركات إن التوزيع يمكن أن يبدأ على الفور للحكومات في مختلف أنحاء العالم للبت في من سيتلقى اللقاح وبأي ترتيب وذلك إذا أقرت السلطات المعنية هذه اللقاحات في الأسابيع المقبلة.

وفي ما يلي إطار للخطوات التي قد تسير بها تلك العملية:

متى تطرح الشركات اللقاح؟

بدأت «فايزر» و«مودرنا» و«أسترازينيكا» بالفعل تصنيع اللقاحات. وقالت «فايزر» إنها ستنتج هذا العام ما يكفي لتحصين 25 مليون إنسان وستنتج «مودرنا» ما يكفي لتحصين عشرة ملايين بينما سينتج «أسترازينيكا» ما يكفي أكثر من 100 مليون فرد.

وستتولى وزارة الدفاع الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إدارة التوزيع في الولايات المتحدة وسيبدأ على الأرجح في منتصف ديسمبر/كانون الأول بطرح 6.4 مليون جرعة مبدئياً في مختلف أنحاء البلاد.

وتعتزم السلطات الصحية في بريطانيا بدء توزيع اللقاح في أسرع وقت ممكن ومن المتوقع أن يحدث ذلك في ديسمبر/ كانون الأول. وفي الاتحاد الأوروبي يرجع الأمر لكل دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة في بدء توزيع اللقاحات على سكانها.

من يحصل على لقاح معتمد في الولايات المتحدة ومتى؟

قال مركز السيطرة على الأمراض إنه عندما تعتمد إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اللقاح فسيكون أول من يتلقونه حوالي 21 مليون فرد يعملون في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى ثلاثة ملايين فرد يعيشون في مراكز الرعاية الصحية لفترات طويلة.

ومن المرجح أن تكون الفئة التالية هي العاملون في المجالات الأساسية وعددهم 87 مليوناً يعملون في وظائف لا يمكن إنجازها من البيت. ومن هؤلاء رجال مكافحة الحرائق والشرطة والعاملون في التعليم ووسائل النقل ومجال الغذاء والزراعة والخدمات الغذائية.

والفئة التالية في سلم الأولويات حوالي 100 مليون من البالغين الذين يعانون من حالات مرضية شديدة الخطورة و53 مليوناً تزيد أعمارهم على 65 عاماً وهم ممن تزيد احتمالات إصابتهم بالمرض.

وقال المسؤولون عن الصحة العامة في الولايات المتحدة إن اللقاحات ستتاح بصفة عامة لمعظم الأمريكيين في الصيدليات والعيادات الطبية وعيادات الأطباء في إبريل/ نيسان بحيث يصبح اللقاح متاحاً لأي شخص يريد التحصين بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ومن غير الواضح متى يتاح اللقاح للأطفال. وقد بدأت «فايزر» و«بيونتيك» اختبار لقاحهما على متطوعين في سن 12 عاماً.

متى يتاح اللقاح في الدول الأخرى؟

توجد آليات في كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكندا وأستراليا لاعتماد اللقاحات بسرعة.

ومن المتوقع أن توجه نسبة كبيرة من الجرعات التي سينتجها «أسترازينيكا» هذا العام إلى بريطانيا حيث قال مسؤولو الصحة إنهم قد يبدأون بعد اعتماد اللقاح تحصين الناس في ديسمبر/كانون الأول. وعلى رأس أولوياتهم العاملون في بيوت رعاية المسنين والمقيمون فيها.

وفي أوروبا، قالت الهيئة المعنية باعتماد الأدوية في الاتحاد الأوروبي إن بإمكانها أن تصدر رأيها في سلامة اللقاح خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقالت معظم الدول إن الدفعة الأولى من اللقاح ستخصص للمسنين والمعرضين للإصابة والعاملين في الخطوط الأمامية مثل الأطباء.

وتقول الدول إنها ستشتري اللقاح عن طريق خطة الشراء المشتركة التي تديرها المفوضية الأوروبية والتي أبرمت صفقات للحصول على ستة لقاحات مختلفة وما يقرب من ملياري جرعة. وتتباين الجداول الزمنية للتوزيع ولا تزال أغلب الدول ترسم خطط التوزيع والتحصين.

وتتوقع إيطاليا أن تحصل على الدفعات الأولى من لقاحي «فايزر-بيونتيك» و«أسترازينيكا» في أوائل العام المقبل. وتعتزم إسبانيا بدء تحصين مواطنيها في يناير/كانون الثاني.

وفي بلغاريا قال المفتش العام للصحة إنه يتوقع وصول الشحنات الأولى في مارس/آذار أو إبريل/نيسان. وقال وزير الصحة في المجر إن الجرعات ستصل في الربيع على أقرب تقدير.

أما ألمانيا، التي تنتمي إليها شركة «بيونتيك»، فتتوقع طرح اللقاح في أوائل 2021 في مراكز تحصين جماعية في صالات المعارض والمطارات وقاعات الحفلات. وستستخدم ألمانيا أيضاً فرقاً متنقلة لخدمة بيوت رعاية المسنين. وسيتم تحصين العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية والمعرضين أكثر من غيرهم للإصابة بـ«كوفيد-19» قبل غيرهم.

متى تحصل الدول النامية على اللقاحات؟

استطاع برنامج «كوفاكس»، الذي تقوده منظمة الصحة العالمية ومجموعة «جافي» للقاحات التى تهدف لتجميع الأموال من الدول الغنية والمنظمات غير الهادفة للربح لشراء اللقاحات وتوزيعها على عشرات الدول الفقيرة، جمع ملياري دولار.

والهدف الأول للبرنامج هو تحصين ثلاثة في المئة من الناس في تلك الدول على أن ترتفع النسبة في النهاية إلى 20 في المئة. وقد وقع البرنامج اتفاقاً مبدئياً لشراء لقاح «أسترازينيكا» الذي لا يتطلب التخزين في أجهزة خاصة شديدة التبريد مثل لقاح «فايزر».

ومن المتوقع أن تحصل الدول الأقل ثراء في إفريقيا وجنوب شرق آسيا مثل الهند على اللقاح بأسعار مخفضة أو مجاناً بموجب هذا البرنامج في 2021 وإن لم يكن هذا الأمر مؤكداً. وربما تشتري دول أخرى مثل دول أمريكا اللاتينية اللقاح عبر «كوفاكس». وتعمل عدة دول أيضاً على إبرام اتفاقات مع شركات الأدوية.

كم يبلغ سعر اللقاح؟

تفاوضت الشركات المصنعة للقاح على أسعار متفاوتة لم يتم الإفصاح عنها كلها. وقد دفعت حكومات مبالغ تتراوح بين بضعة دولارات للجرعة من لقاح «أسترازينيكا» و50 دولاراً للقاح «فايزر» المكون من جرعتين. وقالت دول كثيرة إنها ستغطي تكاليف تحصين سكانها.