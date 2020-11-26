شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي يحتفل «افتراضياً» باليوم الوطني الـ49 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس الشارقة الرياضي احتفالاً يوم الخميس الماضي، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة، عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم» بحضور عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، حرصاً من المجلس على سلامة الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، إضافة إلى تأكيد مشاركة جميع الموظفين وخاصة الذين يعلمون بنظام العمل عن بعد.

وضمت الاحتفالية فقرات مختلفة نظمتها إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في المجلس، بدأت بالسلام الوطني، ومن ثم كلمة عيسى هلال الحزامي التي عبر فيها عن عظمة هذه المناسبة، ومدى الحرص على الاحتفال بها أياً كانت الظروف، حيث عرض كلمات للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تعبر عن قيمة الإمارات وحب الوطن.

كما أشار في كلمته، إلى أن العلَم رمز للدولة، والسلام الوطني يعد ارتباطاً وثيقاً ومتأصلاً في الوطن وقيمه التي ارتبط بها أبناؤه، معتبراً أن الجميع شركاء في العمل والعطاء والاستعداد للخمسين بحماس ورغبة صادقة، للحفاظ على ما تحقق خلال 49 عاماً، بفضل الإخلاص والانتماء، وهو أشبه بالخيال.

وعلى هامش الاحتفال أقيمت مسابقات للموظفين لإضفاء نوع من التنافس والخروج على الروتين تمثلت في 20 سؤالاً، ما بين أسئلة عن تاريخ الإمارات، وأسئلة ثقافية ورياضية ومعلومات عامة، ومن ثم اختيار ثلاثة فائزين بالمراكز الأولى، إلى جانب القيام بسحوبات على ثلاث جوائز قيمة، وتقديم هدايا رمزية للموظفين بهذه المناسبة.

وفي نهاية الاحتفال، تقدم الحزامي بالشكر لجميع الموظفين على التفاعل والحضور، كما قدم شكره لإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية على التنظيم والاحتفاء بهذه المناسبة التي تعبر عن معانٍ عظيمة لتقدم الدولة، وعن حب الوطن وتجديد عهد الولاء.