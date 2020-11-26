شكرا لقرائتكم خبر عن هدم أبراج «ميناء بلازا» في أبوظبي بـ«التفجير» غداً: 144 طابقاً في 10 ثوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء أكملت شركة التطوير العقاري مدن استعداداتها لهدم أبراج ميناء بلازا في منطقة الميناء في أبوظبي، صباح الجمعة، وذلك بالتنسيق مع شرطة الإمارة ودائرة البلديات والنقل، وبالتعاون مع أبرز الشركات في مجال هدم المباني، وذلك كجزء من خطة التجديد الشاملة لمنطقة ميناء زايد. وتعد عمليّة هدم أبراج ميناء بلازا، هي المرحلة الثانية ضمن الخطّة الشاملة لإعادة تطوير منطقة «ميناء زايد»، وذلك وفقاً لرؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تنفيذ مشاريع وتطويرها وتحديث بنية تحتية بأعلى المعايير الدولية وتحويلها إلى مقصد سياحي، وأحد أبرز الوجهات التجارية والسكنية المتكاملة. وتتكوّن أبراج ميناء بلازا من أربعة أبنية شاهقة وكبيرة الحجم، لكنها مصمّمة بشكل منفرد، إذ تم بناؤها فوق منصة مكوّنة من سبعة طوابق تشكّل الهيكل الخامس للبناء. وبعد القيام بعمليّة تحليل وحسابات للهياكل الإنشائيّة للمباني بصورة مفصّلة ودقيقة، تم تأكيد منهجيّة التقويض كهدمٍ كاملٍ بالتفجير لـ 144 طابقاً في 10 ثوانٍ، وذلك بمواد ذات جودة فائقة وسجل أمان عالي المستوى. وتمّت صياغة واعتماد أساليب العمل الآمنة للمشروع بعد تقييم وتحليل شامل للمخاطر، وذلك بهدف تقليل مستوى الاضطراب الذي يمكن أن ينجم عن ضوضاء التفجير والهدم، حيث سيتم اتخاذ تدابير احترازيّة لتقليل التأثير الصوتي والتلوّث الضوضائي، بالإضافة إلى تخفيف آثار الاهتزاز على المباني والهياكل المجاورة. كما سيتم تنفيذ عمليّة التحكّم في سُحُب الغبار الكبيرة التي ستنتج جرّاء عمليّة الهدم، مع وضع أنظمة متعدّدة للتحكّم في مستوى الغبار حول الموقع، وذلك لحماية المجتمع المحلّي والعاملين على المشروع والبيئة.

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