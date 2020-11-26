شكرا لقرائتكم خبر عن «كليفلاند كلينك أبوظبي» يركز على أبحاث كورونا بتمويل قيمته 10 ملايين دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلن مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق مبادلة للرعاية الصحية، عن خططه للتركيز على تطوير قدراته في مجال الأبحاث بمساعدة منحة مقدمة من مجموعة «سيتي» المصرفية، وذلك سعياً منه لدعم جهود الرعاية الصحية في دولة الإمارات لدراسة «كوفيد- 19» ومحاربته.

سيركز المستشفى في أبحاثه على أنماط العدوى المحلية لفيروس «كوفيد- 19»، وذلك بدعم 10 ملايين دولار حصل عليها من مجموعة «سيتي» للمساعدة على تحسين البنية التحتية الخاصة بالأبحاث الطبية. ويسهم التمويل في تطوير عدد من البرامج البحثية في أبوظبي وتوظيف الكوادر المتخصصة بالتعاون مع المكتب الأكاديمي. كما يسهم في دعم تطوير مجموعة جديدة من العلماء الأطباء، وفرقهم التي تضم مواطنين إماراتيين من المتدربين والمنتسبين لبرامج الإقامة الطبية في المستشفى، للمشاركة في مشاريع بحثية، كتلك التي تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية والعيون والسرطان، وذلك تحت إشراف باحثين متخصصين في مراكز الامتياز في المستشفى. وتفيد هذه الخطوة في تعزيز دور مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» في مجال الابتكار والتعليم بصفته أحد المراكز البحثية والأكاديمية الرائدة في المنطقة.

وحول هذا الموضوع، قال د. مراد توزجو، رئيس المكتب الأكاديمي في المستشفى: «يركز «كليفلاند كلينك أبوظبي» على تميز الخدمات السريرية والتعليم والأبحاث في تأدية رسالته في المجتمع المحلي. يفيد الدعم الذي تلقيناه من مجموعة «سيتي» في تعزيز تميزنا في المجال البحثي وتكميل قدراتنا التعليمية وتحسين مساهماتنا في مجال الابتكار الطبي، لنتمكن، في النهاية، من تحسين جودة الرعاية التي نقدمها للمرضى».

من جانبها، قالت أليسار فرح أنطونيوس، رئيسة مجموعة «سيتي» في دولة الإمارات وشمال إفريقيا والعراق: «يأتي تعاوننا مع مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» في إطار جهودنا الرامية إلى دعم التقدم من خلال تطوير قدرات المستشفيات التي تقدم خدمات طبية عالمية المستوى. ويأتي تخصيص جزء من المنحة لتمويل الأبحاث المتعلقة بـ«كوفيد- 19» في دولة الإمارات في إطار سعينا وحرصنا على دعم الجهود العالمية في الحرب ضد هذا الوباء».

وتنشط مجموعة «سيتي» المصرفية العالمية في تقديم التبرعات لدعم جهود الإغاثة المتعلقة بوباء «كوفيد- 19» في المنطقة؛ حيث قامت حتى الآن بتقديم 4 ملايين دولار لمجموعة من الصناديق والمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في سياق التزام مجموعة «سيتي» ومؤسسة «سيتي» الاجتماعية بتقديم 100 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة المجتمعية في العالم لمواجهة جائحة «كوفيد- 19».