وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ بورسعيد بجائزة "التميز الحكومي العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التميز الحكومي العربي والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن محافظة بورسعيد شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في كافة المجالات والقطاعات في ظل متابعة مستمرة من اللواء عادل الغضبان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية والتي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ومستوي خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد شعراوي على اهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء بملف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بكافة المحافظات في إطار منظومة التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بكافة القائمين على جائزة التميز الحكومي والتي ساعدت في إحداث طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في الأداء الحكومي، وتعزيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطن العربي .

ودعا اللواء محمود شعراوي، جميع العاملين بالإدارة المحلية و الديوان العام للوزارة إلى التفاني والإخلاص في العمل والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد الحلول المبتكرة للمشاكل التي تواجه المواطنين.

وفي السياق ذاته هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، نهى أحمد السيد، والتي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بمحافظة الإسكندرية ، لفوزها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية في جائزة التميز الحكومي بالإمارات.

وقال "شعراوي"، إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لزيادة نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية المحلية في المحافظات ومكافأة المتميزات منهم بما يحقق الرؤية التنموية للدولة وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشار اللواء شعراوي إلى الزيادة المستمرة في نسبة القيادات النسائية بالوزارة والمحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية، ودعا وزير التنمية المحلية ، كافة القيادات النسائية بالإدارة المحلية والاجتهاد والتفاني في العمل وتعظيم الأداء في كافة المؤسسات لتطوير الأداء الحكومي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.​