نتنياهو بعد استقبال أول رحلة إماراتية: دائرة التطبيع ستتوسع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وصلت صباح اليوم اسرائيل أول رحلة تجارية مباشرة من الامارات، وكان في استقبالها في مطار بن غوريون الاسرائيلي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من الشخصيات الهامة، وذلك بعد شهرين من توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل والإمارات برعاية الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو لدى استقباله الطائرة إن "إسرائيل تتحرك بسرعة قياسية نحو حقبة جديدة ستغير الشرق الأوسط، ومستقبل شعوبنا، الحديث ليس فقط على تغيير وضع اسرائيل، انما تغيير وضع الامارات والبحرين ايضا، الاعفاء من التأشيرات سيساهم بانفتاح كبير جدا، للتجارة ، الاقتصاد والسياحة".

واضاف نتنياهو: "نحن نطير فوق السعودية، هذا تغيير مبارك، اتوقع ان دائرة التطبيع ان تأخذ بالتوسع. أنا أقول هذا بثقة عالية، لا يوجد أي شئ مضمون، لكنني اقدر أن أرى دولا ستنضم الى هذه الدائرة"، حسبما نقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

وتابع: "ما نقوم به اليوم أمر تاريخي- رحلة تجارية أولى من دبي إلى اسرائيل وليست الأخيرة. ستنطلق عشرات الرحلات من كلا الاتجاهين- هذا لن يغير مستقبل اسرائيل والشرق فحسب انما المستقبل كله".

كانت شركة "طيران دبي" (فلاي دبي) اعلنت في وقت سابق من أكتوبر الماضي انها ستقوم بتسيير 14 رحلة جوية اسبوعية بين دبي وتل ابيب.

وقال المتحدث باسم مطار دبي، أحد اكبر المطارات في العالم، إن "الطائرة التي ستقلع الى اسرائيل تم الكشف عنها صباح اليوم".

وغرّد أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، بالعربية عبر تويتر:"رئيس الوزراء نتنياهو سيحضر هذا الصباح مراسم الاستقبال التي ستقام في مطار بن غوريون الدولي لأول رحلة تجارية لشركة طيران إماراتية وهي @flydubaiإلى إسرائيل. هذه هي ثمار السلام. أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين في إسرائيل! بيتنا بيتكم.".