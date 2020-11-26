الطقس الآن.. شاهد أبرز صور الأمطار في مدينة جدة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاجًا حمل اسم "الطقس الآن" الذي تحدثوا فيه عن أخبار الطقس، خصوصًا في جدة التي تشهد هطولًا للأمطار بشكل مستمر.

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تُشير أحدث التنبؤات الجوية أن مدينة جدة تتعرض في ساعات الظهيرة وما بعد الظهر لأمطار رعدية غزيرة ناتجة عن الأحوال الجوية غير المُستقرة التي تتسبب بهذه الحالة الماطرة المُسماة بـ"سقيا".

كما أنه في ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم بدأت

الحالة المطرية سقيا على شكل تخريجات بحرية ممطرة ورعدية على سواحل جنوب غرب المملكة، ومنها سواحل قريبة من جدة، وشملت السواحل القريبة من الليث وجنوبًا أيضاً القنفذة، وتم رصدها عبر الأقمار الاصطناعية، وتتحرك الفعالية الجوية شيئاً فشيئاً نحو الشمال بحيث تصل إلى سواحل مدينة جدة في وقت لاحق من اليوم.

وأضافت الأرصاد أنه في الساعات المُتأخرة من الصباح: تتزايد التخريجات البحرية في

سواحل جنوب جدة (خارج المدينة) تترافق مع أمطار رعدية غزيرة ووصول السحب الممطرة إلى مناطق داخلية بالقرب من مكة المكرمة.

في ساعات الظهيرة: وصول تخريجات بحرية إلى سواحل مدينة جدة أي وصول سحب ركامية رعدية ممطرة بحيث تهطل على فترات زخات مطرية رعدية قد تكون غزيرة في بعض الأحياء، وبعد ذلك تشكل تخريجات بحرية قُبالة سواحل مدينة جدة ودخولها مباشرة إلى مدينة مما يعمل على هطول أمطار رعدية غزيرة مع رياح قوية في بعض الأحياء.

وأخيرًا ساعات المساء والليل تتراجع فرص الأمطار تدريجياً ويميل الطقس للاستقرار أكثر ولكن تبقى هناك فرص محدودة لحدوث بعض التخريجات البحرية المُمطرة.