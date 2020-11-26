نواب أوروبا يصوتون بأغلبية مطلقة على إدانة تركيا

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إدانة تركيا بسبب التوتّر المتصاعد منذ أشهر، بين الجانب التركي وكلّ من اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي.

يأتى ذلك بعد تصويت نواب البرلمان الأوروبي، بأغلبية مطلقة، اليوم الخميس، على مشروع قرار إدانة تركيا، وفقا لقناة الغد.

ويدعو المشروع، القمة الأوروبية التي ستعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضدّ تركيا دون تأخير، وذلك كردٍ على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلاً عن إجراءاتها في شرقيّ المتوسط، وخلافها مع

عدد من الدول الأوروبية، وأبرزها اليونان وقبرص وفرنسا.

ويدين المشروع الأوروبي إعادة فتح جزء من منطقة في قبرص الشمالية للاستخدام وأمام العامة، وهي منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك، ويحذر كذلك من أن خلق واقع جديد في الميدان، ينسف الثقة، ويهددُ آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص.

ويدعو المشروع القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على موقف موحد ضدّ تصرّفات تركيا الأحادية، وغير

الشرعية، والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضدّ جهات تركية محددة.

وطالب البرلمان الأوروبي في 25 أكتوبر، تركيا بوقف القمع المتزايد ضد المعارضة في إطار التضييق على السياسيين المحليين وأحزاب المعارضة.

ووافق البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات على تقرير مقرري الملف التركي الصادر بعنوان: "قمع جديد ضد المعارضة السياسية في تركيا والمواطنين أصحاب الآراء المعارضة: ضرورة حماية معايير المجلس الأوروبي"، حيث سلط مقرر الملف التركي البرلماني الإنجليزي جون هويل، الضوء في تصريحاته على قرارات الحكومة التركية بعزل رؤساء البلديات المنتخبين، والتضييق على حرية التعبير والإعلام، والنظام القضائي، ووضع المحامين، والتدخل القضائي ضد منظمات المجتمع المدني.