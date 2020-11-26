ألمانيا تعلن القيود المفروضة في عطلة أعياد رأس السنة

كشفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال كلمة ألقتها في البوندستاغ، عن حالة القيود المفروضة في البلاد خلال عطلة أعياد رأس السنة.

وقالت ميركل اليوم الخميس: "نظرًا لارتفاع عدد الإصابات، ننطلق من افتراض أن القيود التي تم تبنيها قبل عيد الميلاد.. يجب أن تستمر في معظم ألمانيا. إذا انخفض عدد المصابين في الأسابيع المقبلة، فسنقوم بإعادة النظر

في الإجراءات مرة أخرى قبل عيد الميلاد".

وأضافت المستشارة: "لسوء الحظ، لا يمكننا أن نعد بتخفيف الإجراءات خلال عطلة رأس السنة الجديدة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم فقدان الأمل في ذلك.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلنت ميركل تمديد الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا حتى

20 ديسمبر.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت ألمانيا ما مجموعه 961 ألفا و320 إصابة بالفيروس (18633 إصابة خلال 24 ساعة) في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 14771 (منها 410 وفيات خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية)، بحسب معهد روبرت كوخ.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.