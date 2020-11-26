تعاون بين النمسا والتشيك وسلوفاكيا لمكافحة جائحة كورونا

بحث الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم الخميس ، مع نظيريه في التشيك توماس بتشيك وفي سلوفاكيا ايفان كورتشوك التعاون بين دول الجوار في وسط أوروبا لمكافحة جائحة كورونا .



وقال وزير الخارجية النمساوي في تصريحات له اليوم

الخميس ، إن المباحثات تطرقت الى سبل دعم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في ضوء قرب تولى إدارة أمريكية جديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن .



ومن ناحية أخرى ...قال الوزير النمساوي إنه بعد عقد الانتخابات في جورجيا تقع المسئولية الكبرى على عاتق جميع القادة السياسيين لتجاوز الخلافات والسماح للنواب بأخذ مقاعدهم ، مشيرا إلى أهمية وجود برلمان يعمل بكامل طاقته ، معتبرا أن هذا أمر حيوي لمواجهة التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بجائحة كورونا .



