تعاون بين النمسا والتشيك وسلوفاكيا لمكافحة جائحة كورونا

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بحث الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم الخميس ، مع نظيريه في التشيك توماس بتشيك وفي سلوفاكيا ايفان كورتشوك التعاون بين دول الجوار في وسط أوروبا لمكافحة جائحة كورونا .
الخميس ، إن المباحثات تطرقت الى سبل دعم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في ضوء قرب تولى إدارة أمريكية جديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن .
وقال وزير الخارجية النمساوي في تصريحات له اليوم
ومن ناحية أخرى ...قال الوزير النمساوي إنه بعد عقد الانتخابات في جورجيا تقع المسئولية الكبرى على عاتق جميع القادة السياسيين لتجاوز الخلافات والسماح للنواب بأخذ مقاعدهم ، مشيرا إلى أهمية وجود برلمان يعمل بكامل طاقته ، معتبرا أن هذا أمر حيوي لمواجهة التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بجائحة كورونا .
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