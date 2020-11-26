شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضة تكشف أسراراً جديدة في فضيحة "مطار الدوحة " والان نبدء بالتفاصيل

"نيويورك تايمز" : ماحدث للاستراليات في قطر جريمة " اعتداء جنسي"

- أجبرن على النزول من طائرة وخلع ملابسهن وإجراء فحص طبي

في تواصل لردود الافعال حول الواقهة الشهير التى شهدها مطار حمد الدولي بالدوحة في 2 أكتوبر الماضي، وجرى خلالها تفتيش مهين لراكبات استراليات وأجبارهن على خلع ملابسهن، وإجراء فحص طبي في مطار العاصمة القطرية ، وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الواقعة بأنها ترقى إلى جرائم الاعتداء الجنسي ضد الضحايا.

ممرضة كشف للصحيفة ،ونقلت عنها "العربية " ما حدث وقالت مجموعة من الضحايا تم إنزالهن من طائرتهن، ثم تم توجيههن إلى سيارات الإسعاف على المدرج، وأمرتهن سلطات أمن المطار بالاستلقاء على منضدة وخلع ملابسهن الداخلية.

فيما أكدت ممرضة أسترالية لصحيفة "نيويورك تايمز"، أنها لم تعط موافقتها على التفتيش، مضيفة: "لم يكن هناك خيار لقد تم إجبارنا".

وأثارت هذه الحادثة غضبًا عالميًا واسعا، حيث وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون معاملة النساء بأنها "مروعة".

كما قالت جماعات حقوق الإنسان، إن عمليات التفتيش يمكن أن ترقى إلى اعتداء جنسي، وفقا للصحيفة.

وأكدت السلطات الأسترالية في وقت لاحق، أنه تم تفتيش 18 امرأة من رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 908 بينهن 13 أسترالية، وأن ما مجموعه 10 رحلات استهدفت من قبل المسؤولين القطريين.

وفي وقت لاحق، أعربت الحكومة القطرية عن "أسفها" إزاء "أي انتهاك للحريات الشخصية لأي مسافر"، لكنها دافعت عن تصرفات ضباط أمن المطار.